2020, do latim apocalypsis

(Um lembrete sobre a pandemia)

O meu peito se expandiu de forma alucinógena e os meus ombros cansados desaguaram nesse dia que aparenta não ter fim.

Há meses estamos em março e o mundo caótico está em naufrágio. Sinto a voracidade desses dias em me engolir sem mastigar tamanha é sua fome - e o chão escapar dos meus pés. É insano!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dias passam sem passar, sem virar a página e os enredos se chocam com violência uns nos outros.

Os fungados no nariz estão sincronizados com a água que caí sobre o meu rosto e eu não vejo de onde, procuro dispersa até conseguir me dar conta de que ela vem dos meus olhos.

Ótimo, meu peito está em naufrágio!

Mais perdi do que ganhei amores, ou devo dizer que ganhei amores líquidos e me livrei de todos eles? Me aproximei de amizades que não mereciam ser chamadas assim. Dedo podre, más escolhas... quem nunca? Eu sempre.

Me fiz presente onde não devia, sorri para as telas quando o nó em meu peito acochou, gritei em silêncio quando ferragens em chamas agarraram minha garganta e me impediram de me expressar de forma devida. Desencontrei o caminho de casa e a minha casa era eu.

Há quilômetros e quilômetros de pele que me guardam dentro desse corpo que nem sempre é sereno, mas geralmente é ácido. E eu já não me sinto segura.