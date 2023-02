Com as cartas que já lhe fiz

Quando pensei haver te esquecido, minha mente traz de volta a lembrança da sua existência, isso me faz perceber que minha mente ainda está conectada a você. Espero que você esteja sentindo a mesma coisa, a saudade que não cabe no peito, os pensamentos constantes sobre como estou ou se estou com um novo alguém. Certamente eu não sei se você está, mas eu, não tenho ninguém, ainda estou te esperando com as mesmas cartas que já lhe fiz. Estou esperando que chegue logo o dia para matarmos essa distância que sempre nos machucou, que sempre nos impediu de estarmos juntos, vendo filme, comendo e fazendo tudo o que planejamos. Eu sei que iremos fazer isso um dia, pois sei que você e eu nos encontraremos daqui a um curto tempo.