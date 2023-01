Schiaparelli e violência animal?

No dia 23 de janeiro começou a temporada de Alta Costura, em Paris. A abertura foi feita pela Schiaparelli. A inspiração da coleção provém da obra "A Divina Comédia" de Dante Alighieri - mais precisamente,

o inferno.

A coleção foi rodeada por referências a animais, visto que a obra relata a existência de três destes: leão, leopardo e lobo. De prontidão, instaurou-se um clima de tensão em alguns espectadores, que se questionaram sobre a necessidade de tal representação e se esta não seria um incentivo ao consumo de pele animal.

É válido ressaltar que essa narrativa não se sustenta, pois para se considerar Alta Costura, as peças precisam ser feitas à mão. Pelo que se viu no processo criativo desses looks, a marca evidenciou o contrário: que já possui tecnologia suficiente para produzir pelagem sintética de animal. É arte, e não apelo criativo.