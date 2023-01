Depois do universo

Bem, primeiro quero dizer que acabei de assistir um filme, um baita de um filme, que certamente você ia me indicar para assistir, como você fez com aquele de quando estávamos juntos. Esse agora, infelizmente, não foi você quem me indicou, mas senti como se fosse você quem tivesse me dito para assistir e me emocionar. Certamente eu me emocionei e lembrei da gente. E, sabe, eu ainda te sinto, mesmo estando um pouco distante, mas também, ao mesmo tempo, tão próximo. O que eu quero te dizer é que ficamos juntos, até depois desse universo.