Você, a parte que eu não consigo descrever

Um encontro de almas. O piscar de olhos hipnotizados um pelo outro. Um toque necessitado. Um sussurro que demonstrava sentimentos em um quarto com luz até demais. Lábios encostados um no outro na tentativa de se tornarem um só. Um tiro no peito dado por um terceiro, um traiçoeiro. E é assim que começa a história do fio vermelho. A promessa de reencontro apesar de toda dor causada. É saber que o amor vence, mas temos que ter um tempo pra colocar as coisas no lugar. É saber que eu vou voltar pra ti, saber que você vai voltar pra mim e a gente vai voltar e ficar junto, igual aos nossos planos. E essa é a nossa história. Te vejo nos meus sonhos. Você é minha paz.