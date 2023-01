Não se sabe exatamente sobre a chegada da névoa, mas, quando ela vem, não se consegue olhar o que há do outro lado. Você fica no escuro e só sabe a situação do lado de lá depois que a névoa passa. Esse é o problema de não ver o que está acontecendo do outro lado: é muito provável encontrar um desastre. A política pode ter muitos acessos a esses tempos de névoa, mas deve viver mais em tempos de sol, em que há visibilidade e transparência. O impasse é que há quem coloque a neblina em si próprio para evitar ver a realidade a ponto de participar de atitudes que vão de encontro com os tempos de sol, como invadir um Congresso. Realmente, há quem insista tanto em tempos de névoa para acobertar aquele que nunca os proporcionou tempos de sol em seus quatro anos. 2023 começou badalado, um ano que iniciou em tempos de névoa para uns e tempos de sol para outros.