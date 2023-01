Peito não arde

Segui e me deslumbrei pela força da luz dos teus olhos, que agora sei que olhavam pra mim. O peso de saber que estava sendo um alguém sufocante pra ti ainda me corta, corta até bem mais do que você me pedindo para ir embora. O teu cheiro ainda me cerca fazendo com o que eu não lhe esqueça, pois nunca foi só desejo. Talvez fique com outras pensando em você, tentando lhe montar em outra pessoa, buscando qualquer outra semelhança, mas na hora exata o peito não responde com a mesma força, e nem arde com outra. Já aprendi a lhe olhar de longe e a cuidar de você em meus pensamentos, então estou confortável com isso, pois mesmo não sendo da minha maneira, eu vou querer estar por perto para enxergar todas as suas fases e, com palmas silenciosas, comemorar tudo com você.