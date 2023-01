Distraída (Parte 03)

Mas aí, repentinamente e de forma inacreditável, você veio e tomou a minha atenção. Eu não vejo os meus gostos quando eu te olho, eu não sinto os meus desejos quando eu chego perto, mas eu sinto que se eu não fugir agora, apesar de tudo o que eu não vejo, você vai se instalar aqui e jogar uma nova granada no meu peito. Não por falta de esclarecimentos nada esclarecidos, mas por tudo o que eu vejo. Não pelo o que disse ou pelo o que não precisou dizer, mas pelo o que eu sinto em relação ao que eu vejo. Eu sei quem você é e onde isso vai dar: em lugar algum. Conheço o que pode fazer e o que pode me custar, mas você tem sido uma distração boa. Você me distrai de todo o caos, me livra de pensar em quem eu sou e o que eu atraio. Não há nada, não haverá nada, mas já houve. O que houve eu não posso apagar, mas posso evitar o replay.

Você é a minha distração, mas eu já não preciso me distrair, preciso ir. E ir implica em não voltar. Então continua traçando esse caminho, construindo essa personalidade que só a você pertence. E não esquece, eu estive aqui. De certa forma, sempre vou estar.