Inteligência Financeira: marca para o sucesso

Inteligência financeira é a capacidade de administrar os recursos de forma responsável e consciente. Ela se torna cada vez mais importante, já que, segundo o IBGE, 72 ,4% das famílias brasileiras têm dificuldades financeiras. As pessoas sem instrução sobre o mundo dos negócios podem ganhar rios de dinheiro, mas nunca saberão administrar o que têm em mãos, pois gastam com objetos valiosos que trazem consigo uma falsa impressão de riqueza. Portanto, é necessário que a sociedade tenha consciência da relevância da inteligência financeira no cotidiano e para o sucesso na vida. Dessa forma, as pessoas precisam participar de cursos e seminários sobre esse assunto e o Governo deve oferecer educação em todos os níveis sobre o mundo financeiro.