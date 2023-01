Distraída (Parte 02)

Foram inúmeras primeiras vezes, foi uma entrega irresponsável e sem retorno. Esse percorreu todas as linhas de minhas cicatrizes e penetrou no abismo da minha intimidade. Ele conheceu o choro, o trauma e todas as dores na mesma proporção em que conheceu o amor, o cuidado e o esforço. Ele teve tudo, inclusive a única coisa que de fato me pertencia: eu. E então eu descobri que eu era menos do que nada, que todo o resto tinha um valor superior e que ele podia tudo, que ele fez tudo. Inclusive, o seu tudo me apresentou novas versões de demônios, criou novos traumas, tatuou em meu peito novas cicatrizes. Ele foi tudo, em todos os aspectos da palavra. Me tornei cinzas, derrota, voltei ao pó.

Veio então aquele em que por inúmeras razões não parecia capaz de quebrar o que já estava quebrado, não por ele não ser de fato capaz, mas por eu achar que não fosse chegar tão longe. Eu estava errada, chegou.

E então veio o sinônimo de segurança me mostrar que segurança é uma utopia, que os olhos veem muito menos do que de fato há para ver e que sim, ainda há muita onda para rolar, muitos fantasmas para encontrar e que eu provavelmente sou um ímã para tudo o que pode me derrubar. E quando eu digo que pode, quero dizer que vai.