Quando você me disse aquilo, me fez lembrar do que eu sinto ainda por ti, apesar de não falar dele. Pois eu sei, se eu falar dele para você, vai continuar a mesma coisa, não correspondido, como ficou igual naquela última vez que eu falei sobre ele. Quando você mesma que disse que não rolaria nada entre nós dois, que só me via como amigo e mais nada, que entre nós só seria amizade e nada mais além disso. Que pena não ser uma das pessoas que você já gostou, que conheceu o seu eu total, e que também teve o privilégio de conhecer o seu beijo.