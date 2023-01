Uma história e uma noite

Hoje o escritório me deu um enorme esforço, mas não tive uma ideia boa! Nem um poema ou soneto foi capaz de sair da minha caneta. As palavras me fugiram!

Saindo pelo corredor, minha pequena Isadora me chamou:

- Papai, lembra dos livros de fim de semana? As histórias que o senhor me contava? Faz tempo que o senhor não conta uma daquelas. As noites são um tédio com você trabalhando! Mamãe me falava para contar carneirinhos, mas eu odeio matemática!

- Bom, filha, desculpe. O papai vai contar, está bom?

Já indo contar a história, sentei ao lado da cama, mas não puxei um livro da estante como de costume, e ela estranhou:

- E a história?

- Bem aqui… - Eu disse, apontando para minha cabeça. E continuei:

- Querida, as melhores histórias não têm imagens - E veio a mim todas as ideias.