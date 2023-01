Hoje sofro por me mostrar

As minhas questões não se resolvem com suas respostas, mas quer saber? Me responda, me diga o que sente, me diga o que fui para você. Porque se em algum momento eu fui só mais um, eu sumo, até levando meus passos comigo para que não tenha distrações com eles. Mas se não, chame por mim, pois ainda me sinto ligado de alguma maneira, mesmo você tentando me desatar de qualquer maneira. E assim me afasto por culpa de ter me mostrado apaixonado por ti.