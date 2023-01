Eu sou excesso

Eu sou o excesso do teu descaso, a escassez do teu acaso, o caso que nunca parece ter prazo. O teu silêncio gritado parece tão raso. Eu sou a flor do teu quebrado vaso, o teu simples poema em descaso, o amor que sempre te traz atraso, a tua alegria em extravaso. Eu sou o teu esquecimento em defaso, o impossível das promessas em ocaso, a tua indigestão no abomaso, o teu gritar sem embaso. Eu sou o teu deixar em lágrimas um arraso, eu sou o teu sim ao nunca dizer eu caso, sou o passado sem longo prazo, eu sou teu simples caso. Eu sou o teu amor, e sempre serei o teu atraso.