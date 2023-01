Distraída (Parte 01)

Você é uma distração em relação aos meus demônios, assim como todos os outros foram. O primeiro que na verdade não era xx, mas xy, jogava comigo como quem joga com um castelo de cartas. Eu sempre perdia porque ele sempre esteve no controle. As cartas eram bem estruturadas, levadas ao alto e, em frações de segundos, a ventania jogava tudo para baixo. O segundo, não muito diferente do primeiro, também era xy ao contrário de toda a falsa realidade xx que pregava. Nesse caso, apesar de toda a falácia, parecia ter sentimentos genuínos. Até eu ser beijada pela morte, porque aí o chão distanciou-se dos meus pés e a minha cabeça explodiu. E ao invés de me trazer de volta, ele se fez morte. Eu morri por um dia e, por muito pouco, quase não retornei.

Houve um terceiro. Este era presença e toque. Ele era detalhes, afeto. Mas aí, ele descobriu que precisar de mim me engaiolaria nele. Eu fui engaiolada. E além disso, o meu corpo foi roubado de mim, o nojo de toda essa extensão de pele e ossos berrou. O roubo foi decorrente a inveja que o vizinho nutria. Mas o arrebatador veio depois...