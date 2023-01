Teus olhos me tiram de órbita,

Seja no Sol ou na Lua.

Teus olhos me fazem perceber

que ainda tenho muita coisa

para viver,

Seja nesta vida ou em outra.

Teus olhos me encantam,

De uma forma que

eu não consigo explicar.

Meus olhos, por mais frios que

pareçam, não se cansam de ad

mirar os teus.

Meus olhos te seguem

Seja no frio, no calor ou no breu.

Meus olhos te amam no calado

escuro meu.

Alguns ousam dizer que os olhos

são o espelho da alma,

Mas prefiro acreditar que

são constelações,

E sinto a mesma felicidade de

Galileu ao ter descoberto

o telescópio.

Amo-te, com todas as letras em

todas as línguas.

Mas, independentemente disso,

o Sol não deixará de brilhar.