E foi assim que eu quebrei algo comigo

.... havia combinado comigo mesma que estrearia essa agenda, diga-se de passagem, ganhada de um amigo muito querido, no início de 2023. Bati o pé de que entraria o ano com a agenda nova. Ora, ora, veja só quem não conseguiu cumprir. Achegou-se uma baita crise de ansiedade e desânimo que travou tudo! Sabe quando quanto mais você mexe, pior fica? Pois bem, agi comigo dessa maneira por uns dias. Tentando melhorar, piorei. Eis que hoje acordei, fui despertando de-va-gar ao longo do dia, fiz uns afazeres domésticos. Assim fui arrastando as primeiras horas do dia. Às 15:30 decidi que daria uma espiada no mar. Dei-me t-r-i-n-t-a minutos de contemplação, renovação, desejos e agradecimentos. Confiei de verdade que melhoraria do sentimento inominável. Terminei com as roupas, tomei um banho, passei uma colônia e, de quebra, um gloss. Acendi o pisca-pisca, coloquei Taylor Swift ao fundo, troquei os pauzinhos do aromatizador e me veio uma vontade enorme de escrever.