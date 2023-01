Por tempos te esperei, meu coração já ansiava e pedia ao universo encontrar você, até que um dia, do acaso constante, vi seu sorriso sorrir ao meu e senti pela primeira vez aquela sensação do seu amor cobrindo minha vida. Senti o calor da paixão inflamar meu coração como uma tarde de chuva que o clima é agradável e envolve como o doce abraço da vida. Te amar é a sensação mais pura e íntegra que pude sentir, te amar é como a realização diária do melhor sonho que eu poderia realizar dia a dia. Eu te amo, um amor íntegro e único que jamais senti, nos seus olhos vejo o infinito, na tua boca sinto meu caminho, no teu corpo, sinto o que incendeia e minha vida é a sua vida, sendo nossa com certeza. Meus olhos vão de encontro ao seu e meu ser sempre te pertenceu como jamais havia sido de ninguém, você é meu universo inteiro e eu desejo ficar do seu lado para até onde a eternidade me permitir! Numa sala de espelhos eu te verei sempre e sempre, e apenas o seu amor eu desejo e desejarei.