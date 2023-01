Aqui (Parte 02)

No instante em que meu peito se abriu para as lágrimas e eu desejei de forma silenciosa e íntima estar em casa, foi como se o mundo congelasse e houve um espelho de ti aqui. O sentimento amargo de arrependimento e o desconforto, que estão migrando de dor para dor, foi silenciado por uma silhueta que em nada parece com a sua. Mas a voz?

A voz poderia ter sido facilmente copiada de ti. Estou longe de casa e eu nunca me senti tão abandonada como estou me sentindo. Há um vazio absoluto em mim que vem sendo preenchido de lodo desde que cheguei. As minhas lágrimas são ácidas e o caminho que a minha saliva percorre pela minha garganta é tóxico. Você está aqui e não está, as coisas não deveriam ser assim e está tudo errado. Estou tendo febre porque o meu emocional está em frangalhos. E se foi você quem me botou frente ao seu "gêmeo de voz", numa tentativa assertiva de me lembrar que você está mais perto de mim que poderia e que eu sei a razão de estar, acredite, eu sei. Eu me lembro, você me lembrou, mas isso não deixa as coisas mais toleráveis.