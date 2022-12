O impressionante existe, eu mesma o vi incontáveis vezes nos últimos tempos.

É impressionante como um olhar diz tanto em silêncio.

Como meia-noite, não era tarde demais para continuar a conversa. Como nos encontramos nas mesmas ideias.

Ou talvez, como entende o meu subjetivismo. Como os clássicos tocam nosso coração com a mesma intensidade.

E também, como observá-lo faz meus olhos brilharem. Como tê-lo me assistindo me deixa paradoxalmente nervosa e confortável em ser quem sou. Como os nossos sonhos têm um cenário parecido. Como uma oração mútua mudou tanta coisa aqui dentro

Como me encanta com todas as pequenas coisas que faz.

Impressionante, ele disse. E eu concordo, impressionante o quão inevitáveis somos.

Ele agora sorri ao me ver admitindo tudo isso. Eu sorrio também!

E digo, obrigada por ser o meu impressionante.