Vem cá que fiz café, meu bem. Vamos falar de todas as coisas loucas que já fizemos e vamos planejar as próximas, vamos conversar sobre a matéria do jornal de 3 meses atrás e deixa eu te convencer que o mundo gira em torno da gente sim. Vem cá, deixa eu te contar das estrelas, da física, da química, da vida. Amor, eu só te quero perto. Então, eu te chamo, te amo, te conto. Esse jeito de demonstrar amor é estranho, mas é meu jeito. Eu te amo e tu és meu eleito.