É um ciclo, eu entendo que machuca, mas poderia superar. São tão bonitas as histórias de romance que passam na TV, porque sabemos que tem um final feliz, mas falando de realidade, para acontecer a felicidade vem antes uma tristeza profunda. Dói. Dói de uma forma que a mente não consegue compreender e, no final, fica por isso, uma tempestade antes da calmaria. Dizem que a ciência tem muito a explicar, acho que ela deveria começar pela insuficiência. Será possível algo doer num nível tão profano, ao ponto de te rasgar por dentro e virar sua pele ao contrário. Não se sabe ao certo aonde tem que acertar e errar para não se machucar, e quando você faz o bem para você, outra pessoa é quem se machucar. E se o que ela tentou, com você, também era bom para ela? O mundo traz duas pessoas boas e corretas a fazer algo que apenas uma irá conseguir o que deseja, para o mundo você sempre tem que ser o melhor. Para você, você é o melhor?