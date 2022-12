O olhar por uma noite de dezembro

Dezembro novamente, e a sensação de que tudo passou em um piscar de olhos é a mesma, apesar da certeza de que a dilatação desses olhos, viram durante esses 365 dias bem mais do que possa ser dito aqui. As cores das luzes natalinas me lembram os tons que atravessaram a minha retina, que me fizeram perceber o quão fácil é encontrar lembranças nos pequenos detalhes: eu ainda lembro as cores mais usadas por você. Dezembro traz aquela sensação de ter vivido mil anos em um só. Traz o prazer das realizações e a dor do que não aconteceu. Te faz lembrar de quem está ali e quem já esteve (de quem não está ali, mas sempre estará em alguma parte sua).