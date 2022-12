Minha cabeça pesa, meu corpo também. Meu estômago embrulha e meu coração apanha. A sensação de se permitir amar alguém é uma montanha-russa sem fim. Eu estou nela, caindo a 100 km/h sem curva, numa reta só, em direção ao chão e sabe o que é pior? Não tem freio. Alguém já te disse isso? Acho que eu nunca quis acreditar, mas é a verdade: se não houver outra curva, para cima, para os lados, vai direto ao chão e sabe o que é ainda pior? Não querer que vá ao chão. Posso fingir que tenho poderes mágicos e construir uma curva só para cima, infinita? Sei que não, mas deixa eu me iludir. Acho muito melhor ir rumo ao céu do que me 'estabacar' no chão com você.