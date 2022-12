Para Ana Andrade

Hoje eu tive que te deixar no aeroporto; você decidira ir embora para longe de mim, mas não encontrei tuas passagens, nem cartão de embarque dizendo para que continente você fosse. Foi aí que percebi que você apenas iria embora para longe de mim, mesmo voando continuaria tão perto. Continuamos morando em bairros vizinhos, ainda nos encontramos ocasionalmente, eu passo centenas de vezes em frente à sua casa e meu destino continua sendo você. Suas postagens com outros continuam aparecendo em meus feeds, seu número insiste em voltar aos favoritos de minha agenda telefônica e teu voo sempre se direciona a mim. Hoje eu tive que me deixar no aeroporto e me embarcar no próximo avião que resolvesse alçar voo, para que eu pudesse enfim ir para longe de ti. Porém, contra minha vontade, a saudade persistiu em me perseguir.