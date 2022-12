Quando se sabe o motivo, a razão de defender aquele ideal, aquela luta e algumas falas, como: ''ah, mas ele nem sabe que tu existe", não te abalam. Quando você não tem certeza de nada, mas se dispõe diariamente a pesquisar, questionar, mudar, agregar, você ganha.

Claro, com toda a gama de informação e atitudes preconceituosas e contrárias pelo mundo, tem dia que se você pudesse, só escolheria estar à margem de toda a sujeira propagada, alheia mesmo. E é bem aqui que retomo o pensamento inicial, fulano não sabe que eu existo, entretanto, tenho meus princípios e convicções e sei que para continuar existindo tenho que continuar lutando, independente de ''xis'' ou ''y'' saberem do meu existir, afinal tudo é ato político, não é assim que dizem?

Eu entendi que de fato é exatamente assim e por ter essa visão hoje, me encontro apegada fielmente aos meus conhecimentos, os acomodados e os futuros, construídos dia após dia, não para me limitar e sim para me dar forças para lutar e falar, FALAR MUITO pelo que acredito e por tantos outros que não sabem de sua existência e se deixam oprimir ou se anular.