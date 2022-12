Eu poderia escrever mil textos falando sobre o que eu sentia por você e o quão louco de apaixonado eu era por você. Que só de ficar vendo as suas mensagens, minhas pupilas já dilatavam e, mesmo assim, isso não seria o suficiente para fazer você acreditar em mim, acreditar que eu era realmente apaixonado, que quando eu falava de você para mãe, eu abria um sorriso do tamanho do mundo. Te confesso que fiquei muito triste por ter te feito ido embora por causa daquelas besteiras, e que eu poderia ter evitado elas e sabe, espero que um dia você me perdoe e que possamos recomeçar tudo entre nós, mas sem sequer dizer uma palavra que envolva nosso passado.