Perdão Esperança

Dentro do ônibus, entra um cara que vive de vender balinhas. Ele tem um espírito, uma esposa e uma filha. No final do dia, vai ter que contar as moedas para comprar algo para a janta, se sobrar, ele vai ter algo na mesa para comer de manhã. Talvez nem tenha comido hoje ou só tenha tomado um cafezinho, frio e sem açúcar, mas para ele foi o lanche, o almoço e a janta.

Hoje o cara rezou dentro do ônibus em voz alta, alguns rezaram junto (provavelmente a garota que acabou de subir no ônibus, a senhora que frequenta a missa todo dia e mais algumas pessoas) outros preferiram ignorar. Ele ignora a dor no estômago de fome, mesmo não cedendo a comida do seu prato para sua família, ainda não é o suficiente.

O moço ignora os pés rachados de tanto andar, ignora o sol quente enquanto anda pelo terminal e o calor dentro do ônibus lotado. Mas ele perdoa tudo, e diz que de perdão não se morre, mas se renova. Ele tem… um espírito, duas mulheres e a esperança de um mundo melhor.