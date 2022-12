O amor? Para mim ele era um mito criado por românticos, uma grande loucura atemporal e sem fundamentos, mas quando te conheci, seria, na verdade, impossível não te amar, assim como Nando Reis ressalta em "all star" estranho seria se não me apaixonasse por você.

E se me perguntassem de novo para definir amor baseada nas sensações que você me causa eu poderia definir assim: é a sensação de cheirar a flor de laranjeira, é como ir à praia em uma tarde de domingo, agitada, porém calma, pois apesar do furdúncio nada é mais relaxador que as ondas do mar.

Assim é meu coração quando te ver, é como admirar um céu estrelado, porque são elas que vejo nos seus olhos, quando admiro infinitamente eles madrugada adentro, é como viajar em nuvens de algodão e brincar com flores na primavera, pois você me causa as melhores sensações possíveis.

Não sei se a lenda do 'Akai ito' é real, ou se, assim como o Cazuza eu virei uma exagerada totalmente apaixonada, mas eu amo você e prenderia eternamente o meu destino ao seu.