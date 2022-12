Esses dias me encontrei nas palavras de Drummond. Ele dizia: "Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar." E me peguei pensando que aqui dentro é pequeno demais diante da imensidão que somos, por isso escrevo. Escrevo por gostar de me contar, sobre as dores, os medos, os amores e os encantos de cada canto. Ah caro Drummond, que honra é às vezes me sentir tão pequena em um mundo tão grande assim como você também se percebeu. Que honra é me expressar aqui, assim como o pequeno gigante Drummond um dia fez.