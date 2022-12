O que vai ser de mim sem você? O que vai ser de mim quando eu acordar não vendo sua mensagem? O que vai ser de mim sem suas fotos aleatórias? Por favor, não desista tão fácil assim!

Foi tão difícil começar e está parecendo tão fácil chegar ao nosso fim. Eu me acostumei com você. Nossa rotina me tornou mais feliz que nunca. Mas a ideia de não te ter mais aqui é assustador.

E nem tudo é bem como eu queria… Mas queria ter a chance de fazer com que tudo fosse melhor para nós. Eu te amava tanto, eu acreditava que você era a única pessoa que realmente podia me fazer feliz…

Até o último dia, acreditei em algo que eu mesmo criava. Mas você mentiu, de uma forma fria e calculista e eu não quis acreditar até você revelar quem realmente era.

Espero que suma da minha vida, você e todos os sentimentos que as suas mentiras me faziam sentir. Fico aliviado por sua máscara ter caído logo na minha frente.

Sabe o que vai ser de mim sem você? Serei alguém melhor. Meus sentimentos por você, se tornaram vazios, todos sumiram.

Sabe o que vai ser de mim sem seus "bom dias"? Aprenderei a viver sem eles.

Sabe o que vai ser de mim depois disso tudo? Viverei! A vida me trará alguém muito melhor que você.