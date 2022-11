Samsung Day no Ifce

No dia 10 de novembro de 2022, o IFCE recebeu a Samsung para o evento Samsung Day. O evento foi uma parceria entre Samsung, IFCE, UECE, Governo do Estado do Ceará e APRECE (Associação dos municípios do Estado do Ceará). Durante o evento foram apresentadas soluções empresariais e para consumidores, e temas da revolução 4.0. O evento foi um marco para o estado, pois é uma oportunidade de firmar parceiras educacionais com a Samsung. Durante as palestras diversas vezes o tema educação foi protagonista. Parabenizo a Samsung por se preocupar com ações de desenvolvimento regional. E parabenizo também: o reitor do IFCE, Wally Menezes; o reitor da UECE, Hidelbrando dos Santos; Governo do Estado do Ceará e a APRECE por buscarem parcerias importantes para nossa região. Desejo sucesso nessa nova parceria.