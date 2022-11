Doses, pequenas doses de choro guardado. Desde cedo, aprendemos que se expressar é sinal de fraqueza, se for o choro então... ih, essa daí é fraca, não vai aguentar os trancos. Somos criadas para suportar sem demonstrar, sem chorar, válvula de escape de muitos, mas que logo é podada. Esta semana foi um complicado de liga a torneira e vai abrindo aos poucos, depois fecha e aperta esse fecho com força. Aguenta, olha para cima, deixa os olhos lagrimejados trabalharem e engolirem as lágrimas que ali cresceram. E no momento oportuno, para não incomodar, nem ter que dar satisfação, eu deixei elas desaguarem e vazar pelos meus olhos. Passou um minuto, uma hora, um dia, uma semana. Logo menos passará um mês, um ano. E o que resta é marcar como "importante" tudo o que foi importante, na intenção de abafar o "e se" que tenderá a machucar vez ou outra.