Olhar de uma medusa, teu olhar me vicia mais que nicotina ou, talvez café. Você tem um olhar sagaz, uma energia que me envolve, me prende tanto que me deixa louco da mente.

Teu sorriso é lindo, seu brilho é como sol da manhã, garota tu és esbelta, mas, infelizmente, não sou o da Vinci para pintar o mais lindo dos quadros com o teu rosto. Eu te pintaria de todas formas possíveis e se possível faria uma galeria de todas suas obras.

Mas como eu iria esquecer do seu rosto? Se existe pouco de medusa dentro de você, me atraindo para o seu olhar sempre que pode. Sendo sincero, você não é a medusa de verdade, mas quem me dera se fosse por que assim, iria ficar petrificado para sempre só para permanecer na sua presença.