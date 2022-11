Um mar repleto de cores, sabores e desejos, mas nada será tão profundo quanto nossos pensamentos obscuros ou devaneios, cheios de esperança e almejo de um amanhã diferente de todas as manhãs. Saberes coloridos como um dia de chuva no sertão, que traz novas vidas. Sonhos deslumbrantes para um florescer que vem aí, com muito mais cores do que todas as primaveras de ipês já vista. Sabores de um novo pomar, desejos de uma manga verde. E assim os devaneios obscuros voltam, mas já sei que com eles, um tempo depois vem de novo um novo jardim.