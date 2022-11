Eu sinto as borboletas mortas na minha barriga e o frio que vem da tristeza delas. Eu sinto uma dor diferente cada vez que eu me sinto insuficiente para você. Me dá um aperto no peito de ver outros casais sendo felizes e eu sem poder te dar o mínimo. E eu não me aguento. Meus olhos transbordam e o meu corpo se contrai numa tentativa falha de retrair meu choro.

Mesmo que estejamos bem, faz uns 3 dias que eu não consigo parar de chorar. Eu não consigo ir te ver. Eu não consigo sair com você. Eu não posso estar com você.

Foram 6 meses de lutas. De felicidades nossas que duravam os 5 minutos que tínhamos até chegar na esquina da minha casa, porque você não podia entrar. E eu estou com saudades de você, do que nem chegamos a ter direito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eu não sabia que te amar no ano de 2022 doeria tanto. Eu ainda acho que vamos ficar juntos. E eu te amo. Estou conhecendo o purgatório para quando eu for para a paraíso, eu possa ficar com você.