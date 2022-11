Carta ao tempo-passado: com você (Parte 02)

Vejo nosso compromisso não marcado de noite pós noite estarmos logrados um com o outro. Há planos velozes e ferozes em diminuir a distância física em uma fuga para perto de seu peito quente em troca do meu afago. Há uma cachoeira de lágrimas que escorrem pelo o meu rosto no exato momento da decisão e há muitas outras depois dele. A sensação de falta de ar nos pulmões se faz presente, o chão faltando sob os meus pés e o desespero em não ter certeza se aquela foi a decisão certa. Há, sobretudo, am(d)or.

Sim, eu sei, a escolha foi minha. Mas quem além de mim mesma pode me culpar por uma escolha malfeita? Eu nos vejo e nós somos um casal de adolescentes apaixonados. Nós somos a personificação do amor puro. Eu nos vejo e vejo que aquele fim não deveria ter sido um fim.

Mas foi. Eu nos vejo no passado porque há muito de nós lá, embora não haja nada aqui hoje. Eu nos vejo porque eu quis te ver e você quis me ver. Eu nos vejo porque eu vim até aqui e vir até aqui em outros tempos só seria possível se fosse por você. Eu nos vejo porque você foi o meu primeiro amor e amar você foi um grande acerto. O fim prematuro de um amor recente é devastador. Mas a dor não é eterna. E realmente não foi.