Reconstrução imprescindível

No conto de Machado de Assis, ''Teoria do Medalhão'', um pai descreve para o filho instruções sobre como se tornar um medalhão, ou seja, um indivíduo dependente de retórica e desprovido de reflexão crítica. Quantos de nós não estamos agindo como medalhões ultimamente? Reduzindo o intelecto ao equilíbrio comum? Passados os discursos emotivos que buscam a exploração da vulnerabilidade humana, o que fica? É hora de banir a superficialidade, procurar conexões sociais profundas que relembrem e reforcem o significado de humanidade e desenvolver a racionalidade que tanto vem perdendo espaço no debate político. Se é com os suspiros de uma geração que se amassam as esperanças de outra, está na hora de trabalharmos para entregar uma geração melhor que a que recebemos.