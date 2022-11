Meu preferido

Mais um texto. E eu nem preciso dizer, você sabe que é para você. Você domina minha cabeça, minhas mãos e meus textos. Lendo a carta que você me deu no dia que me pediu em namoro essa semana, apesar de nossas briguinha e distância, foi reconfortante lembrar daquele tempo. E é mais reconfortante ainda saber que, quando a gente voltar, vou poder recompensar todo esse tempo perdido. Você é minha pessoa preferida no mundo. Na verdade, você é meu mundo inteirinho. E já não é segredo para ninguém, você é minha paz.