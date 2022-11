Carta ao tempo-passado: com você

Antes de revirar os olhos, sim, eu sei, não há nada físico ou provado nesses termos que possam respaldar a ideia da possibilidade de viajar no tempo. Há de fato inúmeras histórias porque, por sorte, o lúdico pode ser inspirador. Há diversas e diversas tentativas fadadas ao fracasso e por isso, fracassadas, de tentar de alguma forma se aproximar disso. Quero dizer, estamos continuamente no estudo de deixar o "hoje" com mais cara de "amanhã", ao mesmo tempo, em que calculamos e recalculamos a possibilidade de voltar ao "ontem".

E sim, isso é em parte enchimento de linguiça, porque há tanta coisa acontecendo aqui dentro que eu mal consigo explicar. Por outro lado, posso afirmar sem pestanejar ou sobre qualquer sombra de dúvida que eu viajei no tempo e fui jogada de volta ao passado sem se querer tentar (ou me preparar para o que reviveria). Pude revisitar momentos longínquos que já fugiram do meu campo de visão e de minha memória. Revisitei para muito além deles... revisitei emoções; minhas e nossas. Revisitei nossa escolha em nos amar e o meu erro ao te deixar.

A verdade é que sim, eu voltei no tempo e nos vejo. Vejo você sorrindo para mim pela tela do computador como se nada no mundo existisse que não fôssemos nós e os nossos pequenos-enormes momentos juntos. Me vejo maquiada de gatinha, enquanto você acha graça com uma carinha doce de quem "tirou a sorte grande", quando, na verdade, a sorte grande foi minha.