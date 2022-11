Nos entendermos com nós mesmos abre portas maravilhosas para o autoconhecimento, saber o que verdadeiramente gostamos, o que não gostamos… Mas quando caímos no limbo da aceitação extraordinária podemos criar uma bolha de personagem criado por nós, definindo aquele traço de pessoa como a ideal de sua face, trazendo para si que certas características suas são imutáveis.

E por que isso é ruim? Primeiramente que entramos em um estado de desprendimento a tudo que não nos agrada diretamente, e sabemos que isso é péssimo, pois temos atividades que devemos fazer querendo ou não. Com isso, entramos onde queríamos chegar desde o início, chegamos na alimentação desse nosso ego, que prioriza nossa satisfação acima de tudo, fazendo com que nós coloquemos nossas prioridades apenas para nós mesmos, e assim não se importando com o outro.

Claro, temos que saber sim o que nos agrada e saber sair daquilo que não vemos vantagem e nem queremos permanecer, mas se ficarmos somente fazendo nossas vontades, nossos desejos imediatos, vamos, sim, ficar felizes por satisfazer nós mesmos. Porém, depois de um tempo, você vai ver um vazio se estabelecendo majoritariamente. Ver que mais nenhuma "lei" se aplica para ti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E é bem comum pessoas que chegam nesse estado se frustrarem bem mais que o comum, pois, nem tudo depende delas, mas elas não entendem isso muito bem, e com isso o nível de não aceitar as coisas como são aumentam bem mais que o comum.

Ter uma vida equilibrada nessa estrada do ego é importantíssimo para levarmos a vida mais leve possível, não deixando tudo vir da maneira que quiser na gente, e aplicamos nosso "ego" nessas horas, mas não deixando ele nos cegar para a verdadeira visão de mundo.