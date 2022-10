O medo está indo embora

Cheguei tá? Nossa noite foi legal, e hoje foi mais uma noite de riscos, poderia deixar tudo ir pelos ares por uma pequena atitude. Sua boca quando fala me convence de que o melhor lugar do mundo seria ali. Você me pedindo calma ao beijar você, mas não sabes o tempo que eu espero em ter aquela sensação novamente, sentir você novamente a suas mãos com o agarro no meu cabelo. Isso é único para mim, falo isso somente para mim, nunca falaria para você, o medo me rodeia e me deixa fraco a cada dia, mas vejo que ele está se distanciando, aos poucos me fazendo tomar atitudes realmente minhas e não impostas por conta do meu medo.