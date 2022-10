Prefiro mil vezes ficar com alguém e crescer com essa pessoa do que ficar por ficar, pois isso nunca foi meu foco e nunca será, quero alguém para namorar, casar, crescer junto e ter a vida feita juntos também. Não quero esses relacionamentos de adolescentes agora que só pensam em sair, beber e transar. Prefiro mil vezes ficar com uma pessoa e ter futuro com ela para depois pensar em formar uma família com ela, mas deixamos isso para depois, agora vou focar no futuro.