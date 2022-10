"Você parado me olhando dançar

Fisgado, quando viu já foi

Pego por todos os sinais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Letras garrafais

Fare-e-ei

Dos meus defeitos o assunto

E dos ouvidos a boca

Eles que vão devorar

As histórias que você contar (8)"

Inicio com esses versos da música 'Rotação' da cantora Céu. Me pego deliciando (depois de mais de um ano) cada palavra dessa canção, uma amarração que me faz alcançar o ápice da sensação de sentir. A cada vez que escuto essa faixa eu me apaixono de novo e de novo e de novo (por ela e por ti). Ao escutar essa música em especial, recordo você dançando e cantando e contando as histórias que meus ouvidos e meus olhos são agraciados em ver e escutar. Somos um desafio. Quero continuar saboreando cada risada gostosa que tu dá, que nós nos damos. "Quero girar e cair, sem sentir que isso é perder".