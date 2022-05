Vida nos interiores

Aqui o tempo passa devagar, mas se tiver visita, voa logo. A pressa não é um forte deles, o sol é quente, mas o café é bem mais. Momentos de fraternidade nós encontramos diante das refeições, é toda uma cerimônia para esse momento. Na casa, você tem a liberdade de se sentir bem e saber que existe uma monarquia saudável ali presente, e sempre tem o mais sábio que vem até você com charadas, contos e brincadeiras. O acolhimento é bem melhor que em hotéis, as comidas bem mais saborosas que de restaurantes 5 estrelas e as companhias bem mais agradáveis do que as de rede sociais. Percebi que o dinheiro é bem importante por aqui, mas não é tudo; se sentir bem e ter tranquilidade é bem melhor! Porque o raiar do sol é o mesmo para todos e ter isso é a maior riqueza que eles podem oferecer.