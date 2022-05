Maio Laranja, mais que um mês, uma luta constante

Poderia simplesmente iniciar essa mensagem dando boas-vindas ao mês que se inicia. Na verdade, esta poderia ser a pauta desse texto, porém, peço licença caro leitor enquanto lhe faço um convite para o Maio Laranja, mês do combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. De imediato pode soar como um tabu, e você pode até não querer dar a devida importância que esse texto merece, mas você sabia que a incidência da violência sexual aumentou durante a pandemia? Segundo dados do Disque 100, houve um crescimento no número de denúncias no primeiro semestre de 2021, em relação ao de 2020. Já passou pela sua cabeça que você pode salvar vidas acabando com o sofrimento silencioso de inúmeras vítimas? Abuso não é brincadeira. Se você sabe, não se cale. Não hesite e disque 100. Dê boas-vindas à maio lutando em defesa das crianças e por uma infância protegida.