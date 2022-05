Minha casa não é onde eu encontro paz. Não é onde eu descanso minha cabeça e durmo, aliás, o travesseiro parece pesar toneladas. Não é onde eu moro que eu amo, inclusive, suponho que um dos meus superiores me odeia. Não é aonde eu volto no horário extremamente marcado, que eu me sinto livre, inclusive, me sinto mais presa lá que aqui. Meu lar é uma pessoa. Uma que não mora comigo. Uma que, apesar dos anos de diferença, não se vê superior a mim. Entende minhas fugas para o caderno e ainda vem comigo. Meu lar é alguém. E o mais surpreendente: Alguém que me ama de verdade.