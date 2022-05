Coisas simples

Acredito que não preciso de muita coisa não, até porque quando paro para pensar já tenho tudo, até as coisas mais bobas ou fazer um caminho diferente, visitar os pais, ver quem amo no fim de semana ou ouvir uma música aleatória repetidas vezes. Suponho que viver seja isso, reparar em pequenos detalhes, como gotas de chuva num fim de tarde ou na fresta entre as telhas do telhado, numa mensagem de bom dia, um sorriso largo ao rever alguém, ganhar algo que esperava, se presentear, sentir a solitude ao se levar para sair. Me sinto bem melhor agora, os tempos de agonia cessaram com o tempo, talvez isso seja a cura para muita coisa: o amor.