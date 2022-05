Acreditei que jamais sentiria algo dessa forma por você. Jurei a mim mesma que não me deixaria ser vulnerável novamente. Contudo, sou fraca quando o assunto é você. Quisera eu ter resistido ao seu olhar penetrante. Mas nem que eu fosse blindada, o teu toque suave ainda iria me consumir. Tua aura linda enche meu jardim de girassol de luz, fazendo meu amarelo brilhar e florescer cada dia mais. Tornando-me o mais radiante do campo. Tu já fazes parte de mim, semente de baju. Para quem não te permitia entrar, hoje eu quero florescer ao teu lado por um bom tempo.