Sem previsão de fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia, os ataques se intensificam e, nas redes sociais, assistimos vídeos de momentos em que vemos o lado humano se perdendo. Dia 25 de fevereiro, um míssil atingiu um edifício residencial em Kiev. Não houve vítimas. Ainda no dia 25 de fevereiro, um tanque de guerra passou por cima de um carro civil, o motorista ficou preso nas ferragens e imagens gravadas por civis mostram um idoso com ferimentos aparentes na cabeça e nos braços. Dia 08 de março, um míssil foi usado em ataque em uma estação de trem em Kramatorsk que havia "Por nossos filhos" escrito em russo e matou cerca de 50 civis que esperavam trens de retirada. Dentre esses acontecimentos, nós constatamos o quanto as pessoas chegam a ser desumanas matando civis e crianças. No final, tudo que os cidadãos da Ucrânia e do mundo querem é uma bandeira branca simbolizando a paz.